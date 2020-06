La Generalitat Informa #AçòPassarà

¿Existe algún tratamiento?

Todavía no hay un tratamiento específico, pero se están aplicando tatamientos antivirales que han demostrado cierta eficacia. Sin embargo hay varios tratamientos para el control de los síntomas (fiebre, tos, etc.), por lo que la asistencia médica mejora el pronóstico. Hay que remarcar que, dado que se trata de una infección vírica, no hemos de utilizar antibióticos a modo de prevención o tratamiento.